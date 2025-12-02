Garlando su Conte: "Persi i Fab Four, ha ritrovato il calcio da combattimento"

vedi letture

Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport ha elogiato Antonio Conte, ha parlato del suo ritorno in auge con la ripresa dopo la sosta, con le tre vittorie di fila e le ambizioni ormai rinnovate del suo Napoli.

"Ma cos’è successo? Che col nuovo ambizioso assetto, il Napoli ha perso gli antichi equilibri, ha intasato troppo gli spazi offensivi e ha faticato ad attaccare la porta. McTominay ha smarrito la sua comfort zone, De Bruyne si è infortunato, sono arrivate le sconfitte, i malumori e un principio di crisi. Come ne è venuto fuori Conte, a parte la fuga sull’Aventino? Lanciando i trascurati Neres e Lang negli spazi in cui un tempo volavano Lavezzi e Cavani, liberando campo davanti, invece di intasarlo in massa. In fondo, è ritornato al calcio da combattimento che ha sempre coltivato, anche da ct".