Prima pagina Il Mattino: "Il Napoli cerca un filotto da 9 punti, contro tutti e tutto"

L'edizione odierna del quotidiano di Napoli "Il Mattino" è dedicato all'obiettivo azzurro nelle prossime 3 gare: "Un filotto da 9 punti e oggi c’è il Verona. Sono stati giorni difficili per il calcio italiano, tra i guai arbitrali che hanno in particolare colpito il Napoli a Bergamo e l’esclusione dalla Champions di Inter e Juve, che si sono aggiunte alla squadra di Conte"

Spazio centrale dedicato alla tragedia che ha colpito ieri la città di Milano con il deragliamento del tram in pieno centro e la scomparsa di due persone con diversi feriti.