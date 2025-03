Il Napoli deve guarire dal mal di trasferta: il successo fuori manca da troppo, i dettagli

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte continua a soffrire lontano dal Maradona. L'ultima vittoria in trasferta risale al 18 gennaio scorso, quando gli azzurri si imposero contro l'Atalanta a Bergamo. Da allora, la squadra partenopea ha inanellato una serie di risultati deludenti fuori casa, come evidenziato dall'edizione odierna de La Repubblica:

"Ma è rimasta quella l’ultima vittoria in trasferta della squadra di Antonio Conte, che da allora ha rallentato un po’ la sua marcia in assoluto e soprattutto lontano dal Maradona, raccogliendo due pareggi di seguito contro la Roma e la Lazio allo stadio Olimpico e poi scivolando in maniera inattesa sul lago di Como. Il sorpasso al vertice subito dall’Inter è dipeso principalmente da questa striscia di risultati negativi fuori casa, in controtendenza con gli otto blitz esterni compiuti in precedenza da Di Lorenzo e compagni, da sommare ai pareggi portati via da San Siro contro i campioni d’Italia in carica e da Torino con la Juve".