Il Napoli e la Superlega: Gattuso ha avuto un grande merito

In poche ore è successo di tutto con la Superlega, il tutto mentre il Napoli era impegnato in campionato in vista della gara contro la Lazio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport scrive: "Gattuso ha tenuto il Napoli fuori dalla surreale vicenda della Super League, mantenendo a Castel Volturno quella concentrazione che troppo spesso quest'anno è venuta meno". Elogio al tecnico per la sua grande capacità di isolare la squadra senza pericolsoe distrazioni.