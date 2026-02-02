Il Napoli ricarica le pile: Conte concede due giorni di riposo prima del Genoa

Dopo il ciclo intenso di gennaio, Napoli si prende una pausa. Antonio Conte ha concesso domenica e lunedì liberi alla squadra, sfruttando il clima più sereno dopo il successo sulla Fiorentina. Da domani riprenderà la preparazione in vista della trasferta di sabato contro il Genoa.

Per Marassi è atteso il rientro di Amir Rrahmani, mentre resta da valutare il recupero di André-Frank Zambo Anguissa. In gruppo ci sarà anche il nuovo acquisto Allisson Santos. A scriverlo è Il Roma.