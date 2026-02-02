Anguissa, il rientro slitta: è da escludere il ritorno già col Genoa

vedi letture

Frank Anguissa dovrebbe saltare anche la gara contro il Genoa, in programma sabato alle ore 18. Il centrocampista, infatti, continua ad avere piccolo fastidi che ne stanno ritardando il rientro in gruppo. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Per sabato tenteranno il recupero Politano, Rrahmani, Milinkovic-Savic e Mazzocchi. Si vedrà. Il prossimo focus sarà su Gilmour: l’iter procede. Ce ne vorrà, di più, di tempo per accogliere di nuovo in gruppo Anguissa, così come De Bruyne, il cui rientro è previsto da marzo in poi, e Neres. Rosa comunque corta, ma Conte per sabato potrebbe avere più soluzioni e un ventaglio di scelte leggermente più ampio rispetto al solito grazie al mercato".