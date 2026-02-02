Il Napoli vuole il rinnovo di McTominay! Tuttosport: ecco quanti anni gli saranno proposti

La continuità passa anche dalle firme, non solo dalle prestazioni. In casa Napoli si ragiona già sul futuro e uno dei primi dossier aperti riguarda Scott McTominay, diventato in breve tempo un punto fermo dello scacchiere azzurro. Dopo essere stato uno dei volti simbolo della stagione dello Scudetto, lo scozzese ha continuato a garantire rendimento e affidabilità anche nel secondo anno, pur pagando nelle ultime settimane un po’ di inevitabile affaticamento. Il suo percorso stagionale racconta molto della sua centralità: ha praticamente sempre risposto presente, collezionando una lunga serie di apparizioni consecutive e adattandosi a ruoli diversi secondo le necessità della squadra.

Partito da esterno sinistro per consentire la convivenza dei big offensivi, McTominay è stato poi impiegato da interno e, nei momenti più complicati, anche da mediano o da play davanti alla difesa. Una duttilità che ne ha esaltato l’intelligenza tattica e la capacità di leggere le partite. Proprio per questo il club sta valutando un prolungamento del suo contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea è quella di estendere l’accordo fino al 2031, andando oltre l’attuale scadenza fissata nel 2028. Una mossa che avrebbe un doppio significato: premiare il contributo fornito in campo e mettere al sicuro un elemento considerato strategico per il presente e per il futuro.