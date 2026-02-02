Lukaku col contagocce, Il Mattino:" Conte ha il grande timore che possa farsi male ancora"

"La formazione del Napoli sabato a Marassi con il Genoa la fanno Manna, il medico, i fioterapisti e forse, magari, anche Conte". Così ironizza l'edizione odierna de Il Mattino sull'emergenza infortuni in casa azzurra, col quotidiano che parla in particolare della situazione che riguarda l'attaccante Romelu Lukaku.

"È evidente che non solo è ancora a pezzi ma che Conte ha il grande timore che possa farsi male ancora. Utilizza i suoi muscoli gracili con grande parsimonia e attenzione, con i viola lo ha impiegato per una manciata di minuti. E col Genoa non cambierà praticamente nulla. Ma a Marassi la risalita deve continuare per rischiarare il cielo".