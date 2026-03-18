Lang può diventare anche pedina di scambio: piacciono due profili del Gala
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Il Napoli guarda con interesse in casa Galatasaray con due nomi nel mirino, come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino. Si tratta di Barış Alper Yılmaz, esterno offensivo classe 2000 del Galatasaray, profilo apprezzato per velocità, dinamismo e versatilità nel reparto avanzato. Il suo nome potrebbe rientrare in operazioni più ampie di mercato, come quella legata al possibile riscatto di Noa Lang nella prossima estate.
Situazione diversa invece per Wilfried Singo: il difensore ivoriano piace agli azzurri per le sue qualità atletiche e la capacità di giocare sia da centrale che da esterno, ma il club partenopeo preferirebbe non intrecciare le due trattative. A riportarlo è Il Mattino.
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