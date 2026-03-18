Spinazzola, Il Mattino: "Ha due mesi per convincere il Napoli"

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Lascia o Raddoppia: si parla del caso di Leonardo Spinazzola e di un contratto in scadenza. Come evidenzia Il Mattino, il laterale azzurro sta vivendo una stagione importante: “Due mesi per convincere il Napoli a proporgli il rinnovo e un altro anno di contratto”. Una prospettiva concreta, maturata grazie a prestazioni in crescita e alla fiducia conquistata all’interno dello spogliatoio.

Spinazzola, infatti, ha saputo ribaltare le gerarchie, guadagnandosi spazio e considerazione: “ha convinto Conte e Gattuso: perché a 33 anni (li compie la prossima settimana) da inizio 2026 è tornato praticamente titolare”. Un ritorno al centro del progetto tecnico che passa anche da un cambio tattico: “Con il cambio modulo è il centrocampista di sinistra prediletto da Antonio”.