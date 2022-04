Il Napoli vuole sfatare il tabù Atalanta: fuori casa non vince dal 2018, 8 ko in 6 stagioni

La partita contro l'Atalanta è storicamente una gara complicata per il Napoli. E lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La partita contro l'Atalanta è storicamente una gara complicata per il Napoli. E lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli non vince a Bergamo da tre anni e mezzo, l’ultimo blitz risale al 3 dicembre 2018, quando Milik nel finale regalò una gioia ad Ancelotti e compagni. Dalla stagione 2016-17, il primo exploit dell’Atalanta di Gasperini, il Napoli tra campionato e Coppa Italia ha incassato otto sconfitte in sei annate. Il bilancio più recente è ancora più duro, negli ultimi sette incontri gli azzurri hanno perso quattro volte".