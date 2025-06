Il nuovo ADL, Cds lo elogia: "Serenità, rispetto dei ruoli e trasporto emotivo"

Con la conferenza dell’altro ieri, De Laurentiis ha aperto un nuovo ciclo del club azzurro. Una novità assoluta in un confronto persino gradevole con i giornalisti, scrive in un editoriale per il Corriere dello Sport la storica firma Mimmo Carratelli, sottolineando la mancanza delle bizze del passato, i contrasti, l’egocentrismo: "De Laurentiis con le sue parole, nuove sotto tanti aspetti, ha aperto un ciclo all’insegna della serenità, del rispetto dei ruoli, della stima conclamata verso i suoi collaboratori, Conte in testa, un clima d’entusiasmo come non c’è mai stato sinora. Un De Laurentiis sorprendente nel suo trasporto sentimentale, emotivamente più coinvolto, non più rigido sul piano del carattere e delle preoccupazioni sul percorso economico".

Anche il continuo riconoscimento al lavoro di Conte fa parte dei segnali forti del nuovo De Laurentiis: "Presidente del club e non più padrone insofferente. Un nuovo atteggiamento, a un nuovo comportamento, a rapporti e collaborazione improntati alla massima sincerità e alla più utile osservanza dei ruoli. Al di là dei nuovi acquisti, dopo il “colpo” De Bruyne, con un salto di personalità ed esperienza internazionale della squadra, questo nuovo clima estremamente positivo, leale, morbido è la vera novità che si accompagna al lavoro di Conte e che completa la figura presidenziale di De Laurentiis. Un clima di armonia e stabilità, premessa essenziale per un lavoro fruttuoso e traguardi ambiziosi".