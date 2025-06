Spalletti demolito dai quotidiani, pioggia di 4 in pagella e c'è persino un 3

vedi letture

"Non si può andare avanti così. Dopo un modestissimo Europeo la sua Italia ha iniziato il cammino verso la Coppa del Mondo con una sconfitta pesantissima. Il primo posto nel gruppo I è praticamente pregiudicato, c'è già da pensare ai play-off di marzo". Voto 4 in pagella su TMW per il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti dopo la pesante debacle con la Norvegia, che compromette non poco il cammino dell'Italia verso il prossimo Mondiale.

È dello stesso avviso anche il Corriere dello Sport, che motiva così la bocciatura netta dell'allenatore toscano: "Le attenuanti, tutt’altro che generiche, ci sono tutte. Ma la Nazionale gioca senza idee, senza gambe, con meno qualità di quella che avrebbe sulla carta. Le Americhe sono lontane, lontanissime". Si scende addirittura al 3 sulle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport: "Ok le assenze, ma presenta un’Italia troppo svuotata, senza forze fisiche e mentali, per essere vera. E lui la cambia tardi, uomini e sistema: ma perché?".

Le pagelle di Luciano Spalletti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 3

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4