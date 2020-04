Il Roma - Lozano è triste: voleva tornare in Messico prima del lockdown

Hirving Lozano si allena da casa, ma è triste. Lo scrive l'edizione odierna de Il Roma che spiega che il talento messicano del Napoli forse avrebbe preferito andare via, in Messico, col primo lockdown, ma poi sarebbe stato difficile un suo rientro. Così è rimasto a Napoli, come tutti i suoi compagni, e ora si allena da casa, in attesa di tornare a giocare, sperando di avere con Gattuso più chance di quelle ricevute prima dello stop.