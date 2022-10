In un solo caso il Napoli finirà secondo nel girone di Champions

Sulla Gazzetta dello Sport si ricorda la situazione nel girone A che vede gli azzurri nettamente favoriti per il raggiungimento del primo posto

Napoli e Liverpool sono qualificate per gli ottavi di Champions, resta da decidere la posizione. Sulla Gazzetta dello Sport si ricorda la situazione nel girone A che vede gli azzurri nettamente favoriti per il raggiungimento del primo posto: solo perdendo con quattro gol di scarto la squadra di Spalletti finirà seconda.

"Vincendo gli inglesi possono raggiungere gli azzurri, qualificati come primi anche perdendo con tre gol di scarto domani sera. Infatti a parità di punti contano gli scontri diretti e il Napoli ha vinto 4-1 andata. Se finirà con gli azzurri sotto di tre gol a parità di scontri diretti conterà la differenza reti generale che in quel caso resterà a favore del Napoli, che dovrà perdere con 4 gol di scarto per arrivare secondo".