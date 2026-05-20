Sarri al passo d'addio con la Lazio: Lotito ha già la lista dei possibili sostituti

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A Formello tira di nuovo aria di rivoluzione. Maurizio Sarri è sempre più vicino all’addio alla Lazio

A Formello tira di nuovo aria di rivoluzione. Maurizio Sarri è sempre più vicino all’addio alla Lazio e, salvo sorprese, sabato dovrebbe salutare definitivamente il club biancoceleste. Napoli e Atalanta restano le piste più calde per il futuro del tecnico toscano, che però non ha ancora comunicato ufficialmente la propria scelta alla società.

Nel frattempo Claudio Lotito si è già mosso per individuare il possibile sostituto, aprendo un nuovo casting per la panchina. Secondo il Corriere dello Sport, tra i nomi valutati nelle ultime ore ci sarebbe anche Thiago Motta. L’ex allenatore della Juventus, ancora legato ai bianconeri da un contratto fino al 2027, avrebbe avuto contatti con la Lazio dopo aver rifiutato alcune offerte dall’estero. Lotito apprezza soprattutto il calcio propositivo mostrato da Motta ai tempi del Bologna.

Nella lista dei candidati restano anche Palladino, reduce dall’esperienza all’Atalanta, e Pisacane, protagonista della salvezza del Cagliari valorizzando diversi giovani. Sullo sfondo, inoltre, resistono le suggestioni legate agli ex biancocelesti Sergio Conceição e Matias Almeyda, oltre ai profili di Klose e Runjaic.