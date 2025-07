Infortuni Buongiorno e Gilmour: si stanno ancora riprendendo da acciacchi scorsa stagione

Il punto sugli infortunati dopo il ritiro di Dimaro. L'edizione odierna di Repubblica racconta la situazione nell'infermeria azzurra: "Non sono ancora mai stati a disposizione Buongiorno e Gilmour, che si stanno riprendendo dagli acciacchi della scorsa stagione e solo ieri hanno ricominciato a correre con i compagni. Ma è stato un ritiro tribolato pure per McTominay (assente in entrambi i test), Politano (lesione muscolare appena smaltita), Anguissa e Simeone.

L’altra nota per ora stonata è la sterilità in attacco: due reti in 180’. Il Napoli non era una squadra dal gol facile e sulla prolificità offensiva c’è ancora dal lavorare. I 50 mila tifosi che hanno invaso Dimaro hanno impedito per motivi di ordine pubblico gli allenamenti a porte chiuse, a cio Conte è stato costretto a malincuore a rinunciare. Piccole ombre, le luci molte di più" scrive il quotidiano.