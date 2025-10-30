Infortunio Lobotka, buone notizie per Conte: c'è la conferma sul rientro
Stanislav Lobotka si avvicina al rientro. Un'altra bella notizia per Conte dopo i ritorni tra i convocati di Rrahmani e Hojlund. Del ritorno dello slovacco scrive oggi il Corriere dello Sport: "Lobo, vittima di una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra rimediata contro il Genoa prima della sosta di ottobre, ha saltato in serie le partite con Torino, Psv Eindhoven in Champions, Inter e Lecce ma ora ha puntato il mirino sul mini ciclo ravvicinato Como-Eintracht.
Due partite in quattro giorni al Maradona. Il graduale avvicinamento alla sfida contro Fabregas e i suoi talenti sta per cominciare e Lobotka sarà valutato giorno dopo giorno: la convocazione per sabato è possibile, quella per il martedì di coppa è scontata".
