Napoli celebra Maradona: tutti gli eventi in programma per i 65 anni del Pibe de Oro

Napoli non dimentica mai Diego Armando Maradona. Nel giorno in cui il Pibe de Oro avrebbe compiuto 65 anni, la città si veste a festa per ricordare il suo simbolo eterno, l’uomo che ha cambiato per sempre la storia del Napoli e il cuore dei napoletani. Una giornata interamente dedicata a lui, tra arte, emozione e solidarietà. Lo scrive Il Mattino. Protagonista assoluta sarà la statua di Maradona, realizzata dall’artista Domenico Sepe: parteciperà a “El Diego de la gente”, un tour-processione che la porterà per qualche ora fuori dal Museo Vignati ai Quartieri Spagnoli per attraversare le vie più iconiche della città, quelle che Diego aveva reso leggendarie. Alle 18, in piazza San Pasquale, si terrà la cerimonia “Te quiero Diego”, aperta al pubblico, mentre nello store di Piazza Italia in via Toledo andrà in scena l’evento benefico “La Mano de Dios”, organizzato da Stefano Ceci - amico ed ex manager del campione - a favore dei bambini assistiti dalla Fondazione Santobono Pausilipon.

In mattinata, all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, si svolgerà il convegno “Lo sport incarna l’anima”, promosso dall’associazione “El Dia de D10S” e patrocinato dalla Città Metropolitana. A completare la giornata, fiaccolate nei luoghi simbolo del mito — dal Centro Paradiso all’Ostaria Pignatelli Privé — dove la serata si chiuderà con una cena dedicata ai piatti e ai dolci preferiti da Diego. Napoli, ancora una volta, si inchina al suo re eterno.