Retroscena Hojlund: allenamenti in solitaria per velocizzare il recupero

L'essenza di Rasmus Hojlund è racchiusa in un weekend: dieci ore prima di Napoli-Inter si è allenato da solo, in cerca del recupero lampo. Poi, allo stadio, ha vissuto la partita da ultras, esultando ai gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa. A raccontare il retroscena è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Appena fischiato il finale, è corso in campo: prima l'abbraccio "consolatorio" al compagno belga in panchina, poi la corsa sotto la Curva B. Il momento topico? Quello con Conte, che lo ha accolto con un forte "Rientra in pista", colto dalle telecamere DAZN. Tra il sorriso al Maradona e la concentrazione per il Como, Hojlund è tornato