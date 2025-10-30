Festa Halloween, Il Mattino: voluta fortemente da Di Lorenzo, invitati solo i calciatori

vedi letture

Archiviata la notte horror di Eindhoven, il Napoli ha subito raddrizzato la rotta in campo con due vittorie importanti contro Inter e Lecce, ma il vero lavoro si svolge fuori. Ieri sera, come scrive Il Mattino, la squadra ha dato un segnale forte: su iniziativa di capitan Di Lorenzo, i calciatori hanno organizzato una festa di Halloween a Santa Lucia.

L'evento, rigorosamente a porte chiuse (solo i giocatori invitati), è stato il modo perfetto per staccare la spina per qualche ora. Sushi e piatti in linea con l'alimentazione sportiva hanno accompagnato il ritrovo. Obiettivo raggiunto: creare un'identità forte e cementare il gruppo, aspetto cruciale per affrontare i prossimi impegni.