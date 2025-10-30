Editoriale CdS: "Evviva Conte e Marotta! Non si sopportano e non lo nascondono"

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport ci si sofferma anche sul duello verbale a distanza tra Antonio Conte e Giuseppe Marotta andato in scena dopo il match con l'Inter: "Evviva Antonio Conte e Beppe Marotta. Evviva una rivalità finalmente astiosa, sopra le righe, che non segue i codici imperanti del buonismo. Lontana dalla melassa di dichiarazioni ovattate che hanno fatto salire a livelli ormai nauseabondi la glicemia del calcio italiano.

In Inghilterra li chiamano mind games i giochi mentali in cui eccelleva Brian Clough l'uomo che ha vinto due Coppe dei Campioni col Nottingham Forest e alla cui cattedra di comunicazione è cresciuto un certo José Mourinho. Piaccia o meno ai tradizionalisti, oggi il calcio è un prodotto televisivo e lo show non è soltanto in campo: è anche e davanti alle telecamere al triplice fischio finale. La comunicazione riempie la settimana e saper dettare l'agenda è un innegabile vantaggio".