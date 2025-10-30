Il Napoli cerca nuovi Raspadori e Simeone: Conte ha lanciato un messaggio

vedi letture

La vittoria di Lecce ha raccontato più di qualsiasi discorso: nel Napoli di Antonio Conte nessuno è fuori dal progetto. Tutti sono coinvolti, tutti pronti a dare il massimo. È questo il messaggio che il tecnico ribadisce da giorni: più giocatori saliranno “sul carro azzurro”, più lontano potrà arrivare la squadra. A scriverlo è Il Mattino.

Conte chiede partecipazione, spirito di gruppo e disponibilità totale, anche da chi parte spesso dalla panchina. Servono nuovi Simeone e Raspadori, uomini capaci di incidere a gara in corso come titolari aggiunti. In questo senso, la presenza dal primo minuto di Lang al Via del Mare è il simbolo del lavoro quotidiano di Conte: un Napoli compatto, dove ogni elemento può diventare decisivo.