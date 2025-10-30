Tutto confermato: Lukaku sta per tornare a Napoli. Il rientro è più vicino

Romelu Lukaku tornerà a Napoli oggi. Dopo oltre due mesi trascorsi in Belgio tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa, dove in accordo con il club ha svolto la prima parte del suo iter riabilitativo, Big Rom si rivedrà in città. Domani è atteso a Castel Volturno, dove svolgerà la seconda e cruciale tappa del percorso, e sabato assisterà alla sfida con il Como al Maradona.

Il primo contatto con il popolo azzurro dopo tante giornate di lavoro per recuperare dal grave infortunio di agosto, una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra rimediata il 14 agosto a Castel di Sangro, nell’ultima amichevole con l’Olympiacos. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lukaku ha iniziato a lavorare in campo senza pallone, ma per rivederlo in partita servirà un bel po’: l’idea è che tornerà tra metà e fine dicembre.