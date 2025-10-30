De Bruyne ha due obiettivi: indizio sul rientro in campo

Kevin De Bruyne è stato operato ieri ad Anversa. L’intervento, eseguito dal professor Geert Declercq all’AZ Monica di Anversa, è perfettamente riuscito. Ora attesa per la riabilitazione e per i tempi di recupero.

L’obiettivo è doppio: rientrare agli ordini di Antonio Conte al più presto e farsi trovare pronto per la nazionale di Rudi Garcia in vista del Mondiale tra Canada, Messico e Stati Uniti, quello che potrebbe essere l’ultimo grande appuntamento della sua straordinaria carriera. Lo riporta il Cds oggi in edicola.