Conte sorride: un altro recupero per Napoli-Como, si rivedranno due perni

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida di sabato contro il Como al Maradona con il sorriso ritrovato. Dopo settimane di emergenza, gli azzurri iniziano finalmente a svuotare l’infermeria: Hojlund è il primo vero recupero e punta a una maglia da titolare contro la squadra di Fabregas. Lo si legge oggi su Il Mattino.

Rrahmani, tornato in panchina martedì, è pronto per rivedere il campo, mentre Lobotka potrebbe rientrare già nei prossimi giorni. Se non sarà contro il Como, il suo ritorno è atteso tra Eintracht e Bologna. Conte potrà così contare di nuovo sulla freschezza e la grinta di Hojlund, simbolo della nuova energia del gruppo. Il danese, determinato e affamato, è pronto a “rientrare in pista”, come gli ha chiesto Conte dopo l'Inter, e a trascinare il Napoli con la sua esuberanza.