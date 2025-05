Cds - Il prossimo mercato del Napoli potrebbe superare ogni aspettativa

vedi letture

"Il Napoli è in lotta per lo scudetto e non vuole fermarsi. E il tentativo di chiudere un colpo del genere darebbe a Conte la misura della grandezza dei programmi. Tra l’altro con il patrimonio accumulato attraverso la cessione di Kvara (70 milioni) e la prossima di Osimhen (75), e magari arricchito da altre cessioni eventuali, la campagna acquisti estiva potrebbe superare ogni aspettativa": lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Un mercato che al momento, oltre all'arrivo di Marianucci dall'Empoli, vede il club azzurro interessato a De Bruyne, prossimo svincolato del Manchester City. Anni 34 a giugno, grande amico di Lukaku, sarebbe acquisto top per elevare il livello tecnico della squadra, della rosa. Un regalo per la permanenza di Conte.