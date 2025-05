Per la Gazzetta l'Inter ha già perso lo scudetto: "Ormai è andato. C'è solo la Champions"

Dopo il 3-3 dell'andata, l'Inter sogna di eliminare il Barcellona nel ritorno delle semifinali di Champions League e di conquistare così la finale di Monaco. "L’Inter si gioca il senso della stagione in una notte", si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Dopo aver perso la Supercoppa a Riad, è arrivata all’imbocco del rettilineo d’arrivo con tre traguardi in faccia: sfumato quello della Coppa Italia e, di fatto, anche quello del campionato, resta il bersaglio più grosso".

In un San Siro tutto esaurito che porterà al record d'incassi per una squadra italiana, è "la notte che può sublimare una stagione già positiva". Non è la prima volta che il quotidiano in questione si esprime in questi termini. Già domenica aveva proposto una prima pagina ("Napoli, è tuo") che aveva fatto discutere: d'altronde alla fine del campionato mancano ancora tre giornate e i punti di distanza dal Napoli per l'Inter sono solo tre.