Infortunio Politano: ipotesi a sorpresa se non recupera col Torino

vedi letture

Politano ko. Recupererà per il Torino il 18 ottobre? Si vedrà. Intanto Conte alla ripresa degli allenamenti lavorerà su possibili soluzioni alternative. Ne spunta anche una a sorpresa. "Riguardo a Politano, le opzioni sono molteplici: Neres, che rimarrà a Castel Volturno durante la sosta, scalpita e soprattutto nel 4-3-3 può assicurare l'uno contro uno ma ci sono anche altre idee. Spinazzola può giocare anche a destra come ha fatto contro il Genoa a gara in corso, Elmas ha la duttilità per calarsi in quel ruolo e durante i ritiri Conte ha lavorato anche su Vergara come ulteriore soluzione nella ricerca del vice Politano".

Su Lobo: "Riguardo a Lobotka soprattutto le sensazioni non sono esaltanti ma soltanto la diagnosi dopo i test fornirà un quadro chiaro. Domani pomeriggio il Napoli riprenderà gli allenamenti, Conte pensa alle possibili soluzioni per rimediare alle assenze. Gilmour è il sostituto naturale di Lobotka e contro il Genoa ha avuto un ottimo impatto sulla gara".

