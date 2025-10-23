Infortunio Rrahmani: c'è una sensazione in vista di Napoli-Inter

Amir Rrahmani potrebbe rientrare contro l'Inter, ma la sua presenza per sabato non è affatto certa, anzi. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola

"Il discorso dei rischi vale anche per Rrahmani: se la sua convocazione sarà ritenuta a prova di spiacevoli conseguenze fisiche, allora rientrerà quantomeno in panchina; altrimenti appuntamento a Lecce. Martedì. In questo momento così complesso, e in fondo a un periodo pieno di problematiche e assenze, si comincia a intravedere una luce che impone cautela: la regola sacra è sempre evitare forzature pericolose, nonostante il rientro del totem della difesa sia fondamentale e necessario".