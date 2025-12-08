"In stato di grazia": tutti i voti dei quotidiani al devastante David Neres

vedi letture

David Neres è stato tra i grandi protagonisti di Napoli Juventus, una prestazione che ha raccolto consensi unanimi sulle principali pagine sportive. I quotidiani concordano nel sottolineare l’impatto devastante dell’esterno brasiliano, decisivo sia nella qualità che nella continuità delle sue giocate.

La Gazzetta dello Sport gli assegna un 7,5, esaltando la capacità di incidere su ogni azione offensiva azzurra: dal suo sinistro nasce l’assist per Hojlund che vale l’1-0, oltre a una serie di cross determinanti che accompagnano il Napoli verso la vittoria.

Stesso voto per il Corriere dello Sport, che parla di un Neres in stato di grazia, capace di “bruciare” sistematicamente i diretti avversari, soprattutto nel primo tempo. L’assist di destro per Hojlund è firmato con stile e personalità.

Tuttosport si spinge oltre, definendo mostruosa la sua condizione psicofisica: tutto ciò che tocca si trasforma in oro e nell’uno contro uno risulta semplicemente imprendibile.

La Repubblica gli dà 7 e sottolinea la forza e la continuità della sua corsa, la lucidità con cui costruisce l’assist per Hojlund e una presenza costante che va ben oltre il singolo episodio. Una vera forza della natura.

Il voto più alto arriva da Il Mattino, che gli assegna un 8 e lo consacra come un vero brasiliano capace di prendersi il cuore della gente. Deliziosa la naturalezza con cui interviene su ogni pallone, generando sempre qualcosa di decisivo.