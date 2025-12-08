Corbo: "Spalletti si presenta con una Juve sgrammaticata, ma li ha visti Neres e Koopmeiners?"

"Una Juve da fischiare più dell’allenatore". Così Antonio Corbo titola, su Repubblica, il suo approfondimento per Napoli-Juventus: "I fischi coprono gli applausi per Spalletti, una contestazione gentile, quasi una formalità dopo una settimana di acido amarcord verso l’allenatore vincente ma spergiuro del terzo scudetto, quando provò a romanzare una fuga per amore della città. Il calcio brucia in fretta cose futili, si rivela nella sua logica crudele quando inchioda proprio Spalletti ai suoi errori con il cinismo del Napoli.

Di due in particolare. Spalletti nel presentarsi con una Juve sgrammaticata mette anche del suo, affidando Neres a Koopmeiners. Ma li ha visti? Un brevilineo tutto scatti e fantasia, passo breve e direzioni imprevedibili, oltre a essere inadeguato è uno che marca anche a distanza, Conte è la mente che ordina un pressing frenetico all’inizio e Neres è l’attaccante finalmente riscoperto che esegue alla perfezione gli ordini".