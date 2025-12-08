Corbo: "Spalletti si presenta con una Juve sgrammaticata, ma li ha visti Neres e Koopmeiners?"
"Una Juve da fischiare più dell’allenatore". Così Antonio Corbo titola, su Repubblica, il suo approfondimento per Napoli-Juventus: "I fischi coprono gli applausi per Spalletti, una contestazione gentile, quasi una formalità dopo una settimana di acido amarcord verso l’allenatore vincente ma spergiuro del terzo scudetto, quando provò a romanzare una fuga per amore della città. Il calcio brucia in fretta cose futili, si rivela nella sua logica crudele quando inchioda proprio Spalletti ai suoi errori con il cinismo del Napoli.
Di due in particolare. Spalletti nel presentarsi con una Juve sgrammaticata mette anche del suo, affidando Neres a Koopmeiners. Ma li ha visti? Un brevilineo tutto scatti e fantasia, passo breve e direzioni imprevedibili, oltre a essere inadeguato è uno che marca anche a distanza, Conte è la mente che ordina un pressing frenetico all’inizio e Neres è l’attaccante finalmente riscoperto che esegue alla perfezione gli ordini".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Benfica
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro