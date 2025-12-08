Hojlund e quel gesto dopo il gol che ne racconta il 'cuore caldo'

vedi letture

Rasmus Hojlund incarna alla perfezione il profilo del centravanti moderno, generoso e profondamente funzionale al collettivo. A sottolinearlo è Il Mattino, che evidenzia come l’attaccante danese del Napoli abbia saputo mettersi al servizio della squadra anche nei momenti di minore brillantezza. Un atteggiamento che lo ha trasformato in un autentico uomo gruppo: disponibilità, spirito di sacrificio e un “cuore caldo” capace di trascinare chi gli sta accanto.

L’immagine simbolo arriva dopo il gol alla Roma, quando Hojlund corre ad abbracciare Neres per festeggiare insieme. Un gesto che racconta più di mille parole: quando il gruppo funziona davvero, non esistono gerarchie né gelosie.