C'è un'azione che spiega la distanza enorme che c'è tra Napoli e Juve

"Ma quanto corre, quell’«omino» lì, che sta sulla fascia destra, poi se ne va sulla sinistra, sfonda, attacca, copre, difende, crea assist e alla fine pare quasi non abbia sudato?" Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra l'impatto incredibile di David Neres: "C’è un giovanotto, 28 anni ancora e sa- ranno appena 29 a marzo, che ha messo il turbo, iniezioni diretta, e pure stavolta, spacca la partita".

La rosea si sofferma poi su un immagine: "David Neres che va via a Koopmeiners e che serve Hojlund per l’1-0 è l’immagine emblematica della partita del Maradona, condensa la distanza enorme che c’è oggi tra Napoli e Juve. Neres e Koopmeiners sono arrivati tutti e due nel 2024. Il primo è diventato un giocatore chiave. Il secondo è rimasto un incompiuto: sballottato in ruoli troppo diversi, Koopmeiners non ha mai ritrovato se stesso".