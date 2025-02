Infortunio Spinazzola, le ultime sui tempi di recupero: cerchiata una data in rosso

L'infortunio di Leonardo Spinazzola continua a essere al centro dell'attenzione in casa Napoli. Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il rientro del calciatore è previsto tra qualche settimana, circa un paio.

Spinazzola ha saltato la partita contro l'Udinese a causa di una lesione al gluteo medio destro e non sarà disponibile per le sfide contro Lazio e Como. Tuttavia, c'è ottimismo per un possibile recupero in vista del big match di Maradona contro l'Inter, in programma tra due settimane.