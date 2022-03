Insigne distrutto dai quotidiani: "Fuori partita, lento e poco incisivo. Sostituzione inevitabile"

Voto 4 per Lorenzo Insigne sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Voto 4 per Lorenzo Insigne sul Corriere dello Sport oggi in edicola. L'attaccante del Napoli ha ricevuto una valutazione negativa per una prova incolore, probabilmente l'ultima con la maglia azzurra: "Il primo segnale lo dà dopo oltre mezzora con un tiro dal limite parato. Fuori partita, lento e poco incisivo. Sostituzione inevitabile".

I voti

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

La Stampa: 4