Insigne, numeri disastrosi: è l'attaccante di Serie A con più minuti ancora a 0 gol su azione

Statistica altamente negativa per Lorenzo Insigne diffusa dall'agenzia specializzata Opta. Il capitano del Napoli (1443) è l'attaccante con il minutaggio più elevato tra quelli che non hanno segnato gol su azione in questo campionato (l'unico gol su azione è arrivato in Europa League) ma soltanto su calcio di rigore. Quattro delle sei reti del fantasista partenopeo contro il Cagliari in Serie A sono arrivate su rigore, almeno il doppio che contro qualsiasi altra dal dischetto.