Inzaghi sorprende tutti? Da Milano ipotizzano nuovo modulo a Napoli

Thuram recupera e sarà titolare in attacco al Maradona facendo coppia con Lautaro e ricostituendo la Thu-La. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'emergenza già da un po' si è spostata sulle corsie laterali: Dumfries e Dimarco saranno costretti a fare gli straordinari per via delle defezioni di Darmian, Carlos Augusto e Zalewski.

Il tema è quello della stanchezza: secondo il quotidiano, Dimarco, ancor più di Dumfries, ha bisogno di rifiatare dopo l’ora di gioco. E allora attenzione che non si possa rivedere a gara in corso il 4-4-2 già sfoderato contro la Lazio nella ripresa del match di Coppa Italia.