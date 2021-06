Italia, 9 club rappresentati nella formazione anti-Austria: Napoli con più azzurri della Juve

L'Italia potrebbe iniziare la partita contro l'Austria con giocatori di nove club diversi. Come spiegato da Tuttosport nell'edizione odierna, la Nazionale è un arcobaleno con i colori della Serie A. L'unico giocatore della Juventus sarà Bonucci, il Napoli avrà Insigne titolare, Acerbi, laziale come Immobile, sarà preferito a Bastoni, mentre ancora aperti i ballottaggi tra Toloi dell'Atalanta e il partenopeo Di Lorenzo così come quello di Locatelli e Verratti, ma con un calciatore a testa già in rosa per Sassuolo e PSG con Berardi e Donnarumma.