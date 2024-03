Italia-Ecuador, sarà turnover totale: spazio anche per Raspadori e Folorunsho?

Spalletti ieri ha annullato l’allenamento e, dopo il successo sul Venezuela, ha concesso serata libera. La squadra torna al lavoro oggi pomeriggio

Sarà turnover totale contro l’Ecuador. Spalletti vorrebbe schierare tutti i giocatori a disposizione: secondo la Gazzetta dello Sport si può ipotizzare un 3-4-2-1 di partenza con Vicario (o Meret) in porta; Darmian, Mancini e Bastoni in difesa; in mezzo Bellanova (altro deb), Jorginho, Barella e Dimarco; Zaniolo e Pellegrini trequartisti alle spalle di Raspadori o più probabile Lucca che il c.t. vuole conoscere.

Nel corso della partita ci sarà sicuramente spazio per Folorunsho (altro deb) e per Orsolini. Spalletti ieri ha annullato l’allenamento e, dopo il successo sul Venezuela, ha concesso serata libera. La squadra torna al lavoro oggi pomeriggio al Red Bull Training Center.