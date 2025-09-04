Nuovo centro sportivo, ma spunta vincolo paesaggistico: l'idea di ADL

Si torna a parlare del tema centro sportivo su Repubblica oggi in edicola dopo il tweet di De Laurentiis con l'annuncio dell'opzione d'acquisto per dei terreni. La località è Succivo, provincia di Caserta. A quanto pare c'è un vincolo paesaggistico vicino al Casale di Teverolaccio, un palazzo storico del XVI-XVII secolo, con restrizioni edilizie annesse: nessuna costruzione entro 100 metri dalla torre aragonese, altezza massima di 4,5 metri, e necessita di pareri della Soprintendenza.

"L'opzione di acquisto firmata dal presidente De Laurentiis contempla la costruzione di una cittadella sportiva con 12 campi, foresteria, uffici e uno stadio per la Primavera". L'acquisto del terreno potrebbe avvenire tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 e poi si potrà nel caso procedere con i lavori. Tempi dunque lunghi ma non cambia la voglia di Adl di investire e costruire al più presto la nuova casa del Napoli.