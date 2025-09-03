Nuovo centro sportivo: il riferimento di ADL è un club di Premier

Il Napoli programma la sua nuova città dello sport: 240mila metri quadrati, una struttura futuristica per accogliere, educare e formare i campioni di domani. Ne scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che ha dato ampio spazio questa mattina alle iniziative di Aurelio De Laurentiis per nuovo stadio e centro sportivo.

"Il riferimento è quello della City Football Academy, la cittadella sportiva che dieci anni fa ha rivelato il Manchester City al mondo spendendo 170 milioni di euro. Inevitabilmente le differenze sono evidenti: la struttura di Manchester si espande per uno spazio che sarebbe più ampio (320mila metri quadrati), con 16 campi (uno regolamentare indoor), un auditorium, palestra e spazi per fisio e idroterapia".