Scudetto Napoli-Inter, retroscena Frattesi: scommessa col cognato Geolier
TuttoNapoli.net
Spunta una scommessa per Davide Frattesi, fratello di Chiara, fidanzata di Geolier, artista napoletano. Gran rapporto tra i due nonostante uno sia grande tifoso del Napoli e l'altro centrocampista dell'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Frattesi vuole assolutamente scucire dal petto lo scudetto al Napoli. Ironie in famiglia e sano sfottò per due protagonisti in ambiti diversi.
"Davide, minaccioso, ha preso ago e filo davanti al cognato Geolier: scucirgli quello scudetto è la missione, e pazienza per la sorella Chiara", si legge. La curiosità è che Frattesi era nel mirino del Napoli prima della conferma di Anguissa. Il centrocampista dell'Inter piaceva molto al club azzurro che poi ha fatto altre scelte.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeLista UEFA per la Champions: out Lukaku! Esclusi Mazzocchi e un nuovo acquisto di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com