Scudetto Napoli-Inter, retroscena Frattesi: scommessa col cognato Geolier

Spunta una scommessa per Davide Frattesi, fratello di Chiara, fidanzata di Geolier, artista napoletano. Gran rapporto tra i due nonostante uno sia grande tifoso del Napoli e l'altro centrocampista dell'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Frattesi vuole assolutamente scucire dal petto lo scudetto al Napoli. Ironie in famiglia e sano sfottò per due protagonisti in ambiti diversi.

"Davide, minaccioso, ha preso ago e filo davanti al cognato Geolier: scucirgli quello scudetto è la missione, e pazienza per la sorella Chiara", si legge. La curiosità è che Frattesi era nel mirino del Napoli prima della conferma di Anguissa. Il centrocampista dell'Inter piaceva molto al club azzurro che poi ha fatto altre scelte.