Gazzetta su De Bruyne: "Forma non ancora ottimale e ha scoperto il catenaccio"

Focus sugli arrivi dei veterani in Serie A, ovvero dei giocatori esperti come Modric e De Bruyne che potranno dare una grande mano alle proprie squadre. A proposito di Kdb, il quotidiano scrive: "Per adesso Kevin De Bruyne ha tenuto i ritmi bassi, mostrando una condizione atletica non ottimale. Però con Conte gioca solo chi corre e quindi è solo questione di tempo. Nel frattempo Kdb ha fatto anche la conoscenza con il catenaccio italiano comprendendo perché dal punto di vista tattico la Serie A è un campionato molto complesso".

Al momento l'ex City ha messo a referto un gol col Sassuolo e una prova anonima con giallo contro il Cagliari. Adesso è in nazionale. Il 18 sfiderà la sua ex squadra all'Etihad di Manchester per l'esordio stagionale in Champions League.