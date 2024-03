Juan Jesus ferito: telefonate di ADL e compagni per far sentire la loro vicinanza

Juan Jesus aveva immaginato un inizio di settimana molto diverso, con la speranza di vivere tre giorni di riposo in famiglia

Juan Jesus aveva immaginato un inizio di settimana molto diverso, con la speranza di vivere tre giorni di riposo in compagnia della moglie Caroline e dei figli Maria Sofia (15 anni), Eduardo (7) e Maya (2), scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport in merito ali insulti razzisti ricevuti da Acerbi:

"Il difensore del Napoli aveva perdonato il collega nerazzurro, poi si è sentito ferito perché lunedì l’avversario ha cambiato la versione dei fatti. Da qui lo sfogo sui social in cui ha rivelato ogni dettaglio di ciò che era avvenuto in campo domenica sera. De Laurentiis, insieme a tanti compagni, gli ha fatto sentire la propria vicinanza con una telefonata. Juan Jesus è rientrato in città mercoledì, mantenendo un’estrema riservatezza e confrontandosi col suo procuratore Calenda. Giovedì alle 12 è tornato ad allenarsi a Castel Volturno. La videoconferenza con il procuratore Chinè è avvenuta ieri mattina, comunque prima di quella di Acerbi".