Juanlu 'congela' Zanoli: la situazione sulla corsia destra

vedi letture

Il Napoli si muove anche in altri reparti sul mercato. Sul fronte degli esterni difensivi, spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista resta quello di Juanlu Sanchez. C’è già l’accordo con il laterale spagnolo, mentre il Siviglia continua a chiedere 17 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

L’operazione potrà chiudersi soltanto alle condizioni dettate dal club azzurro che, come noto, non ama partecipare a giochi di mercato o aste al rialzo. Proprio per questo motivo resta per ora congelata la partenza di Alessandro Zanoli, che ha mercato ma continuerà a lavorare con Antonio Conte anche nel ritiro di Castel di Sangro.