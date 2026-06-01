Meret, futuro con permanenza a sorpresa? Cds: "Sua situazione è da chiarire con Allegri"

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Il futuro della porta del Napoli resta uno dei temi più interessanti in vista della prossima stagione.

Il futuro della porta del Napoli resta uno dei temi più interessanti in vista della prossima stagione. Secondo un articolo del Corriere dello Sport, le gerarchie tra i pali potrebbero essere oggetto di valutazioni approfondite da parte di Massimiliano Allegri, chiamato a definire le proprie scelte dopo l'insediamento sulla panchina azzurra.

Il quotidiano si sofferma in particolare sulla situazione di Vanja Milinkovic-Savic, reduce da una stagione positiva che ne ha rilanciato le quotazioni. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il portiere serbo, oggi ventinovenne, è legato al Napoli da un contratto di lunga durata, valido fino al 2030, un elemento che ne rafforza la posizione all'interno del progetto tecnico.

Meret e le valutazioni di Allegri

Parallelamente resta da definire il futuro di Alex Meret, anche lui classe 1997 e reduce da un'annata complicata. Il giornale sottolinea infatti che il portiere friulano ha vissuto una stagione "condizionata da una serie di infortuni traumatici e dall'alternanza con Milinkovic", situazione che ha inevitabilmente influenzato continuità e rendimento.

Secondo il Corriere dello Sport, uno degli aspetti centrali riguarda la situazione contrattuale dell'estremo difensore azzurro. "Il suo contratto scadrà nel 2027, tra un anno", si legge nel quotidiano, motivo per cui la società dovrà presto prendere una decisione chiara sul suo futuro.

Per questo, conclude il giornale, "la sua situazione è da chiarire e orientare in base alle indicazioni di Allegri".