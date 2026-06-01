Gila-Napoli: c'è un fattore che può favorire gli azzurri
Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato e, secondo un articolo del Corriere dello Sport, la difesa rappresenta in questo momento uno dei principali fronti aperti per la dirigenza azzurra. Il quotidiano evidenzia come il club sia chiamato a intervenire anche a causa dell'imminente addio di Juan Jesus, destinato a lasciare Napoli a parametro zero. Come sottolinea il giornale, "Juan Jesus andrà via a zero, il 30 giugno sarà ufficialmente svincolato", rendendo necessario l'arrivo di almeno un nuovo centrale.
Gila-Napoli: c'è un fattore che può favorire gli azzurri
Tra i profili maggiormente seguiti c'è quello di Mario Gila, difensore della Lazio che da tempo figura nella lista degli obiettivi del Napoli. Il Corriere dello Sport spiega che il centrale spagnolo viene valutato circa 25 milioni di euro e che la sua situazione contrattuale potrebbe favorire eventuali sviluppi sul mercato. Secondo il quotidiano, infatti, "non rinnoverà", un dettaglio che potrebbe aprire uno spiraglio per una trattativa con il club biancoceleste.
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