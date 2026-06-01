Conte-ADL, rapporto sempre forte: sono insieme a Ischia per il ponte del 2 giugno

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Nonostante la recente separazione professionale, tra i due resta un rapporto personale solido e cordiale.

Tra i tanti turisti che hanno scelto Ischia per il ponte del 2 giugno ci sono anche Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il presidente del Napoli e l'ex tecnico azzurro sono arrivati ieri sull'isola verde, dove stanno trascorrendo alcuni giorni di relax ospiti di uno degli alberghi più prestigiosi di Lacco Ameno.

Nonostante la recente separazione professionale, tra i due resta un rapporto personale solido e cordiale, come riferisce l'edizione odierna di Repubblica. La vacanza condivisa rappresenta infatti l'ennesima conferma della stima reciproca maturata durante l'esperienza vissuta insieme alla guida del club partenopeo.

De Laurentiis e Conte soggiornano al celebre Regina Isabella - scrive l'Ansa - storico hotel fondato dal produttore cinematografico Angelo Rizzoli e da sempre punto di riferimento per personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria. Nella struttura, in questi giorni, è presente anche Michelle Hunziker insieme al compagno Giulio Berruti.

Per la giornata di oggi è previsto un tour in mare: il patron azzurro e l'allenatore dovrebbero trascorrere diverse ore a bordo di un motoscafo, navigando lungo le coste dell'isola e godendosi il mare cristallino di Ischia.