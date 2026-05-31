Allegri può portare il Milan in tribunale per le modalità dell'esonero e la buonuscita

Allegri può portare il Milan in tribunale per le modalità dell'esonero e la buonuscitaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:45Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Allegri ha ancora un anno di contratto da 5,5 milioni netti e il Milan avrebbe proposto una buonuscita di circa 500mila euro per chiudere subito il rapporto

Massimiliano Allegri si avvicina sempre di più alla panchina del Napoli, ma prima dell'annuncio ufficiale resta da definire l'ultimo passaggio con il Milan. Come racconta Franco Ordine su Il Giornale, il tecnico livornese deve ancora trovare l'accordo con il club rossonero per la risoluzione del contratto. La questione principale riguarda l'aspetto economico. Allegri ha ancora un anno di contratto da 5,5 milioni netti e il Milan avrebbe proposto una buonuscita di circa 500mila euro per chiudere subito il rapporto. La società rossonera punta a risparmiare una parte dei 14 milioni lordi complessivi previsti per l'ingaggio dell'allenatore e del suo staff.

Per Allegri al Napoli manca solo il via libera dal Milan

Secondo il quotidiano, però, il clima tra le parti resta complicato dopo le "modalità brutali adottate dal club rossonero" per l'esonero: il comunicato sarebbe arrivato prima di un confronto diretto con Allegri. Intanto il Napoli attende la fumata bianca: l'accordo con l'allenatore è pronto, manca soltanto l'ultimo via libera dal Milan.