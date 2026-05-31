Allegri può portare il Milan in tribunale per le modalità dell'esonero e la buonuscita

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Oggi alle 12:45 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Allegri ha ancora un anno di contratto da 5,5 milioni netti e il Milan avrebbe proposto una buonuscita di circa 500mila euro per chiudere subito il rapporto